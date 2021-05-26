"Algı Operasyonlarının En Baştaki Hedefi ABD"

Sosyal medya devi Facebook’un yayınladığı bir rapora göre, Amerika yurtdışından gelen yanıltıcı algı operasyonlarının hedefi olan ülkelerin en başında geliyor. Yurtiçinden gelen müdahale girişimlerinde de Amerika ikinci sırada.
Bugün yayınlanan rapor 2017 ile 2020 yılları arasında yapılan araştırmaların sonuçlarını kapsıyor. Bu yıllar arasında, özellikle 2020 yılı başkanlık seçimleri öncesinde Rusya ve İran’dan yapılan müdahalelerin yanı sıra, Amerika içinde yürütülen algı operasyonları da dikkat çekiyor.
Rapora göre, yurtiçinden en fazla algı operasyonu yürütülen ülke ise Myanmar.
Raporun sonuçları, stratejik bir şekilde toplumsal konularda etki gücü yaratmak amacıyla açılan ve “koordinasyon içinde sahte eylem yürütülmesi” nedeniyle de Facebook yönetimi tarafından kapatılan hesapların sayılarına dayanıyor. 2017 yılından bu yana koordineli sahte eylem yürüttükleri belirlenen ve ağları kapatılan grupların sayısının 150’nin üzerinde olduğu belirtildi.
Facebook, eski Başkan Donald Trump’ın galip geldiği 2016 seçimlerine Rusya’dan müdahale edildiği yönünde ABD istihbaratının raporlarının ardından, algı operasyonu yürüten sahte hesapların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Facebook’un bugün yayınladığı raporda ise, Rusya’dan sonra Amerika’yı en fazla hedef alan yabancı siber saldırganların İran’dan olduğu belirtildi. Rapora göre, yurtdışından müdahalelerin en fazla hedefi olan diğer ülkeler Ukrayna, İngiltere, Libya ve Sudan.
Diğer taraftan, algı operasyonu yürüttükleri gerekçesiyle kaldırılan sahte hesapların yaklaşık yarısının yurtiçinden geldiği bilgisi de raporda yer alan ayrıntılar arasında. Amerika’ya yönelik yurtiçi müdahalelerinin çoğunlukla komplo teorilerini ya da marjinal siyasi aktörleri savunanlarla birlikte bazı danışmanlık firmaları ve haber sitelerinden geldiği belirtiliyor.
“Algı operasyonu yürütenler para peşinde”
Raporla ilgili gazetecilere konuşan Facebook’un güvenlik politikasından sorumlu yetkilisi Nathaniel Gleicher, “Algı operasyonları başta elit bir eylem olarak başladı. Bu teknikleri kullanan küçük bir grup ülke vardı. Ancak zamanla çok daha fazla kişinin bu oyuna dahil olduğunu gördük” dedi.
Sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürütenlerin önemli bir bölümünün siyasi çıkarları olmadığını, para kazanmak için bu yola başvurduklarını söyleyen Gleicher, “Bunlar dolandırıcılar, yalan habere dayalı iş yürütme çabasında olan pazarlama firmaları” ifadelerini kullandı.
Raporu hazırlayan uzmanlar ayrıca algı operasyonu yürütenlerin taktik değiştirmesi nedeniyle, tehdit unsuru olan hesapların belirlenmesinin zorlaşacağı yönünde de uyarıda bulundu.