"Algı Operasyonlarının En Baştaki Hedefi ABD"

Sosyal medya devi Facebook’un yayınladığı bir rapora göre, Amerika yurtdışından gelen yanıltıcı algı operasyonlarının hedefi olan ülkelerin en başında geliyor. Yurtiçinden gelen müdahale girişimlerinde de Amerika ikinci sırada.

Bugün yayınlanan rapor 2017 ile 2020 yılları arasında yapılan araştırmaların sonuçlarını kapsıyor. Bu yıllar arasında, özellikle 2020 yılı başkanlık seçimleri öncesinde Rusya ve İran’dan yapılan müdahalelerin yanı sıra, Amerika içinde yürütülen algı operasyonları da dikkat çekiyor.

Rapora göre, yurtiçinden en fazla algı operasyonu yürütülen ülke ise Myanmar.

Raporun sonuçları, stratejik bir şekilde toplumsal konularda etki gücü yaratmak amacıyla açılan ve “koordinasyon içinde sahte eylem yürütülmesi” nedeniyle de Facebook yönetimi tarafından kapatılan hesapların sayılarına dayanıyor. 2017 yılından bu yana koordineli sahte eylem yürüttükleri belirlenen ve ağları kapatılan grupların sayısının 150’nin üzerinde olduğu belirtildi.

Facebook, eski Başkan Donald Trump’ın galip geldiği 2016 seçimlerine Rusya’dan müdahale edildiği yönünde ABD istihbaratının raporlarının ardından, algı operasyonu yürüten sahte hesapların kaldırılmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.