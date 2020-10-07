SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. ALGSpor'a Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

ALGSpor'a Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALGSpor Azerbaycanlı milli futbolcu Vusala Seyfaddinova'yı transfer etti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Liginde başarılı bir oyun ortaya koyan Vusala Seyfaddinova, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

ALGSpor'a Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor.

Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSpor, Azerbaycanlı Milli futbolcu sağ bek Vusala Seyfaddinova ile sözleşme imzaladı.

Rusya ekiplerinden Riyazan Vdv kulübünden transfer edilen Vusala Seyfaddinova, Gaziantep'e gelerek kulüp başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından kendisini ALGSpor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Beşiktaş kritik sınavdaBeşiktaş kritik sınavda
Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11Trabzonspor'dan sürpriz ilk 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fotoğrafındaki o detay takipçilerinden kaçmadı...
Fotoğrafındaki o detay takipçilerinden kaçmadı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Almanya’ya Kocaelispor hediyesi
Almanya’ya Kocaelispor hediyesi
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALGSpor'a Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı
Vusala Seyfaddinova ALGSpor'da
Almanya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek? Almanya Türkiye milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş kritik sınavda
Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'dan sürpriz 11
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belirlendi
İşte Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü
Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu
Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.