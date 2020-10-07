ALGSpor'a Vusala Seyfaddinova'yı kadrosuna kattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep ALGSpor, Kasım ayında başlayacak olan Şampiyonlar Ligine hazırlık yapıyor.
Ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil edecek olan Gaziantep ALGSpor, Azerbaycanlı Milli futbolcu sağ bek Vusala Seyfaddinova ile sözleşme imzaladı.
Rusya ekiplerinden Riyazan Vdv kulübünden transfer edilen Vusala Seyfaddinova, Gaziantep'e gelerek kulüp başkanı Ali Gözcü ile yapılan görüşmenin ardından kendisini ALGSpor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
(İHA)
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