Ali Ağaoğlu 550 metrekarelik daireyi sevgilisine tahsis etti
Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.
Ali Ağaoğlu'nda sevgilisine büyük jest!
550 metrekarelik dairenin yeni sahibi Duygu
Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.
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Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.
Ali Ağaoğlu'nun en küçük oğlu Ali Ege ile annesi Petek Ertüre, Ataşehir'deki bir sitenin 51. katında yer alan 550 metrekarelik penthouse'dan müstakil bahçeli bir villaya taşındı.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu, dillere destan penthouse'u kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a tahsis etti.
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550 metrekarelik penthouse'un şehri kuşbakışı gören bir terası var...
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Evin jakuzisi ve yatak odası da şehir manzaralı...
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