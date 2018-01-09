MAGAZİN

Ali Ağaoğlu 550 metrekarelik daireyi sevgilisine tahsis etti

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 11:09 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.

Ali Ağaoğlu'nda sevgilisine büyük jest!

550 metrekarelik dairenin yeni sahibi Duygu

Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.

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Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.

Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.
Ali Ağaoğlu'nun en küçük oğlu Ali Ege ile annesi Petek Ertüre, Ataşehir'deki bir sitenin 51. katında yer alan 550 metrekarelik penthouse'dan müstakil bahçeli bir villaya taşındı.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu, dillere destan penthouse'u kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a tahsis etti.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu, dillere destan penthouse'u kendisinden 39 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a tahsis etti.
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550 metrekarelik penthouse'un şehri kuşbakışı gören bir terası var...

550 metrekarelik penthouse'un şehri kuşbakışı gören bir terası var...
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Evin jakuzisi ve yatak odası da şehir manzaralı...

Evin jakuzisi ve yatak odası da şehir manzaralı...
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Anahtar Kelimeler:
ali ağaoğlu Duygu Su Gülpınar

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
ah aşk sen herşeye kadirsin.! :)
aşk değil para diyecektin
@kayhan14 adam ironi yapmış :)
o adamla yanyana 1 dk durulmaz parası batsın.
Kadın zaten parası için onunla. Eskisi gitmiş yenisi gelmiş yerine. Seneye onu da bir villaya çıkarır yenisine tahsis eder bu daireyi. Kadınlarda da ne mide varmış ...
Türkiye'nin birbirine en yakışan çifti :)
ah para sen kime neler yaptırıyorsun.
yazık yaa başkasının malıyla hava yapan sözde rahat hayat yaşayan kadınlar acıyorum bunlara 1 kişinin esiri olmuşsunuz resmen biri geliyo biri gidiyo adam üstünüze bile yapmıyo o evleri (ki yapsada değer mi ) sadece oturabiliyosunuz yazık hepiniz genç güzel sayılırsınız adam gibi bi meslekte çalışıp onurunuzla yaşasanız halbu ki
para var huzur var işte
Hadi bakalım kaç gündür hayta İsmail dediniz biraz da Ağaoğlu deyin.Buyrunn neden parası olan istediğini yapar demi????
bahçe de ki koltuklar bizim salonda yok :)
Ya bize tahsis edecek değilya:::))))
Gireceğin çukur 2 metrekare..
550 az en az 5550 olmalı yakıştıramadık
kalp den gidecek bu adam
Maalesef ruhu yoookkk...
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