Ali Ağaoğlu 550 metrekarelik daireyi sevgilisine tahsis etti

Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.

1 / 16 Ali Ağaoğlu muhteşem evini 39 yaş küçük sevgilisine tahsis etti.

Ali Ağaoğlu'nun en küçük oğlu Ali Ege ile annesi Petek Ertüre, Ataşehir'deki bir sitenin 51. katında yer alan 550 metrekarelik penthouse'dan müstakil bahçeli bir villaya taşındı.