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Ali Ağaoğlu, " Bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember"

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 22:03 | Son Güncelleme

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ’da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 2019 yılına Uludağ’da sahibi olduğu otelde ailesiyle birlikte girdi. Yeni yıla 10’dan geriye sayarak giren Ağaoğlu, otel misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ağaoğlu, "Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember, bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım" dedi.
Yılbaşı gecesi için Uludağ’daki sahibi olduğu Ağaoğlu My Mountain’i tercih eden Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesi otel misafirleri ile birlikte geri sayım yaparak girdi. Gecede eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, " İnşallah 2018 bütün kötülükleri ile birlikte geride kalmıştır. Hem dünya için hem Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. 2019 yeni umutlar ile hem ülkemiz için hem dünya için barış ve refah yılı olur. Yeni yıla yeni umutlar ile giriyoruz. Uludağ benim için maddiyattan çok manevi yönden önemli olan bir yer. Ailem benim için her şeyden önemli ailem ile yılbaşlarını Uludağ’da kutluyorum. Onun için çoluk çocuğumla yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz torunum da oldu. Torunum ile Uludağ’da yılbaşını kutlamak ayrı bir duygu. Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum. En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım" diye konuştu.

Ali Ağaoğlu, " Bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember"

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