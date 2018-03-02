Ali Ağaoğlu dede oldu

'Küçük Hanımım' diye hitap ettiği sondan bir önceki sevgilisi Petek Ertüre'den 5 yaşında bir oğlu olan ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, önceki gün dede oldu.

Ali Ağaoğlu'na bu mutluluğu yaşatan, geçen ay ilk ve tek nikâhlı eşi Sema Ağaoğlu'ndan olan oğlu Alican Ağaoğlu ile evlenen gelini Miray Ağaoğlu oldu.

Sabah'ın haberine göre; Miray Hanım, önceki akşam Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 'ışığın kaynağı' anlamına gelen Alin adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi.

Görenlerin söylediğine göre, 3.5 kilo doğan Alin'in de, anne Miray Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyiymiş.

LÜKS DAİRE HEDİYE ETTİ

Ağaoğlu, müjdeli haberi alır almaz Sema Hanım ile hastaneye koşmuş ve mutluluktan ayakları yere basmıyormuş! Ali Ağaoğlu, torunu için cömertliğini de konuşturmuş. Ağa'nın, torununa Maslak 1453'ten lüks bir daire hediye ettiği geçtiğimiz haftalarda konuşulmuştu.

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