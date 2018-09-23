Ali Ağaoğlu oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yaptı

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun Petek Ertüre’den olan oğlu Ali Ege sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı. Ağaoğlu oğlu için hiçbir masraftan kaçmadı ve düğün gibi bir sünnet yaparak düşman çatlattı.

Sünnet düğününden kareler

1 / 9 Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu 5 yaşındaki oğlu Ali Ege için ihtişamlı bir sünnet düğünü yaptı. Oğlunun annesi Petek Ertüre ile bir ay önce küslüğü bitiren Ali Ağaoğlu, eşi ve oğlu ile birlikte gecede mutluluk pozu verdi.

2 / 9 Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre oğulları için düzenledikleri sünnet düğünü hazırlıklarına saatler önce başladı. Petek Ertüre, düğün hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 9 Ali Ağaoğlu, oğlu için taht, davul ve Osmanlı askerlerinin olduğu konseptte sünnet düğünü hazırlattı.

4 / 9 Tahtla salona getirilen Ağaoğlu için bazı sanatçılar da sahneye çıktı.

5 / 9 Uzun bir aradan sonra barışan Petek Ertüre ve Ali Ağaoğlu, oğulları Ali Ege ile geceden bol bol mutluluk pozu verdi.

6 / 9 İşte sünnet düğününden kareler

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