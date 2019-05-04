MAGAZİN

Ali Atay'dan gururlandıran başarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Yetenekli oyuncu ve yönetmen Ali Atay, Nuh Tepesi filmindeki rolüyle Tribeca Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Ali Atay'dan gururlandıran başarı

Cenk Ertürk’ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Nuh Tepesi, New York’ta 24 Nisan’da başlayan ve 5 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Tribeca Film Festivalinde iki ödülün sahibi oldu. Ertürk “en iyi senaryo” ödülüne layık görülürken, Ali Atay da “en iyi erkek oyuncu” ödülünü aldı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, “Tribeca Film Festivalinde, Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler” denildi.

‘İNANAMIYORUM’

Ali Atay, Twitter hesabından ödülle ilgili heyecanını Twitter’dan dile getirdi: “Mutluluğun nasıl ve kimden geleceğini bilemezsin. Ama gelir. İnanamıyorum. Teşekkürler.”

Nuh Tepesi’nin oyuncu kadrosunda Atay’ın yanısıra, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir gibi isimler de yer alıyor.

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