Ali Atay'ın eski eşi bakın kim çıktı... Eski eşinin kimliği ve mesleği şaşırttı!

İşte Atay'ın eski eşi ve mesleği...

ALİ ATAY'IN ESKİ EŞİNİN KİMLİĞİ ŞAŞIRTTI!

Ülkemizde Leyla ile Mecnun dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ve Ben de Özledim, Mutlu Ol Yeter, Son Yaz gibi dizilerde de rol alan Ali Atay, özel hayatıyla da merak konusu olan isimlerden.

Atay, 2019 yılının Şubat ayında kendisi gibi oyuncu olan ve pek çok yapımda yer alan Hazal Kaya ile hayatını birleştirmişti.

“Leyla ile Mecnun” dizisinin Mecnun’u olarak bilinen Ali Atay, şimdilerde eşi ve çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

Atay'ın eski eşinin kimliği ise hayranlarını şaşırttı.

Atay, 5 senelik eşi Ebru Cansız’dan 2013 senesinde tek celsede boşanmıştı.

2013'te boşanan çiftin, hazırlanan boşanma protokolüne göre, tarafların evlilik sürecinde aldıkları Beyoğlu'ndaki daire ile sahip oldukları ev eşyaları Ebru Cansız'ın üzerine geçirilmişti. Ali Atay'ın, ayrıca eski eşine 300 bin TL tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı.

EBRU CANSIZ KİMDİR? 41 yaşında olan Ebru Cansız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Klasik Bale Bölümü’nden mezun olmuştur. Cansız, 1992’de Royal Academy, 1999’da Amerika’da klasik bale ve modern dans alanında eğitim almıştır.

DANSÇI VE BALECİYDİ 2000 senesinde katılmış olduğu İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist dansçı olarak pek çok eserde dans eden Cansız, dansçılığının yanı sıra tiyatro oyuncuları ile beden farkındalığı ve dans drama ile ilgili çalışmalar da yapmıştır.