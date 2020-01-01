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  4. Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

01.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Ali Babacan, yeni yılın ilk gününde 2015 yılından beri ilk defa sosyal medya platformu Twitter'ı kullanarak bir dizi mesaj yayımladı. Babacan'ın tweetlerinde, "2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın." ifadesini kullandı.

Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

Eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Ali Babacan, yeni yılın ilk gününde 2015 yılından beri ilk defa sosyal medya platformu Twitter'ı kullanarak bir dizi mesaj yayımladı.

Babacan'ın tweetlerinde, "2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır. 2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Babacan daha önce bu yılın başı itibarıyla yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

https://twitter.com/alibabacan/status/1212329675491565568?s=20

Ali Babacan, tweetleri sonrası Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Babacan, Temmuz ayında kaleme aldığı bir mektup ile Kurucular Kurulu'nda yer aldığı AKP'den istifa etmişti.

8 Temmuz itibarıyla 18 yıllık AKP üyeliğini sonlandırdığını açıklayan Ali Babacan, "aklen ve kalben ayrılık yaşadım" ifadesini kullanarak "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna" ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Babacan, Habertürk TV'de AKP'den istifa nedenlerini anlatırken, "Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" dedi.

Karar gazetesi röportajında ise "Yeni bir gelecek vizyonu gerekiyor Türkiye için. Ama bu çalışmaları mevcut bir siyasi partinin içinde yapmak çok zor. Çünkü parti disiplini diye bir gerçek var. Söylenmiş pek çok söz var" diyen Babacan, 'beyaz bir sayfaya' ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

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