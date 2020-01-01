Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı: Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

Eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan Ali Babacan, yeni yılın ilk gününde 2015 yılından beri ilk defa sosyal medya platformu Twitter'ı kullanarak bir dizi mesaj yayımladı.

Babacan'ın tweetlerinde, "2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır. 2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Babacan daha önce bu yılın başı itibarıyla yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

https://twitter.com/alibabacan/status/1212329675491565568?s=20

Ali Babacan, tweetleri sonrası Twitter'ın en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Babacan, Temmuz ayında kaleme aldığı bir mektup ile Kurucular Kurulu'nda yer aldığı AKP'den istifa etmişti.

8 Temmuz itibarıyla 18 yıllık AKP üyeliğini sonlandırdığını açıklayan Ali Babacan, "aklen ve kalben ayrılık yaşadım" ifadesini kullanarak "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna" ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.