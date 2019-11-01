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Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 08:06 | Son Güncelleme

Siyasi parti kulislerinde dolaşan "Ali Babacan'ın kuracağı parti AK Parti'den oy alıyor" iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mahir Ünal, anketlerde böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

ALİ BABACAN AK PARTİ TABANINDAN OY ALIR MI?

"Ali Babacan hareketi tabanınızdan oy alır mı?" sorusuna "AK Parti'nin iki hikayesi var" diyen Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

İki hikayemiz var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri AK Parti. AK Parti'nin hikayesi bir millet aşkı hikayesi. Ve bu hikayenin içerisinde ilk ayrılığımız yaşamıyoruz. AK Parti'den ayrılanlara ne olduğunu , nerelere savrulduğunu gördük. Ben şu açık bir şekilde söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'de bütün siyaset değişti.

'SEÇİMLERİN MATEMATİĞİ DEĞİŞTİ'

Türkiye'de seçimlerin matematiği de değişti ittifaklarla beraber. Ve Türkiye'de son seçimde gördük ki 0,2'lik partiler de önemli bir hale getirebiliyor. Şimdi burada kritik soru şu bunlar iktidar olmak için mi parti kuruyor, yoksa 0,2'lik parti olmak için mi parti kuruyor.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Kamuoyu araştırmaları AK Parti'nin şu anda halk tarafında memnuniyetle karşıladığını gösteriyor. Yeni kurulacak partilerle ilgili toplumsal bir derinlik, toplumsal bir karşılık var mı? Böyle bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla bu konuyu da fazla konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürülen dış politikada, operasyonlarda AK Parti'ye destek yüzde 80'dir."

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