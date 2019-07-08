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Ali Babacan AKP'den istifa etti

08.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

AKP kurucularından eski bakan Ali Babacan AKP'den istifa etti.

Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.Yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucularından Ali Babacan partisinden istifa etti. Babacan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Duyuruda, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AKP'nin kurucu kadrosu içinde yer aldığını ve 14 yıl MKYK üyeliği yaptığını belirten Babacan, bakanlık yaptığı dönemler de dahil görevde olduğu dönemlerde, partinin kuruluş ilke ve değerlerini inanarak savunduğunu kaydetti. Babacan, son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalarla inandığı ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştuğunu belirterek, "Aklen ve kalben ayrışma yaşadım" ifadesini kullandı.

İçinde bulunulan şartlarda, "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu" belirten Babacan, "Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyip etmektedir" dedi.

"Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma"

"Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" diyen Babacan, kendisi ve birçok arkadaşının böyle bir çalışma için "büyük ve tarihi bir sorumluluk hissettiğini" kaydetti. Babacan, "İnanıyorum ki karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü ancak temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir" ifadesine yer verdi.

İstifasını bugün itibariyle parti genel merkezine ulaştırdığını söyleyen Babacan, şu görüşlere yer verdi:

"Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye'yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla calıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim."

DW / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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