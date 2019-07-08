Ali Babacan AKP'den istifa etti

Yeni bir parti kuracağı dile getirilen Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.Yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu dile getirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucularından Ali Babacan partisinden istifa etti. Babacan istifasını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Duyuruda, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AKP'nin kurucu kadrosu içinde yer aldığını ve 14 yıl MKYK üyeliği yaptığını belirten Babacan, bakanlık yaptığı dönemler de dahil görevde olduğu dönemlerde, partinin kuruluş ilke ve değerlerini inanarak savunduğunu kaydetti. Babacan, son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalarla inandığı ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştuğunu belirterek, "Aklen ve kalben ayrışma yaşadım" ifadesini kullandı.

İçinde bulunulan şartlarda, "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç duyulduğunu" belirten Babacan, "Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyip etmektedir" dedi.