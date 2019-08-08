Ali Babacan: Çalışmaları başlatmış bulunmaktayız

2001'de kurucuları arasında olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) bir ay önce istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, bir süredir gündemde olan yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili olarak, "parti kurma" ifadesini kullanmadan yazılı bir açıklama yaptı.

Ali Babacan açıklamasında, "Türkiye için yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim. Bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Babacan, istifa sürecinde yaptığı "Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiğini ifade etmiştim" açıklamasını hatırlatttı.

Temmuz ayında yaptığı açıklama sonrası çok sayıda vatandaşın sürece katkı sağlamak istediğini ve çalışmalara katıldığını belirten Babacan, "Arzu etiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Ali Babacan, başlattığı çalışmaların "sadece Türkiye'de değil, çok daha geniş bir coğrafyada takip edildiğini" belirtti.