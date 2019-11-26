HABER

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 21:43 | Son Güncelleme

Yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor. Babacan, canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını anlattı.

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan 'AK Parti'den neden ayrıldınız?' sorusuna "Aslında bir süreç. Birdenbire verilmiş bir karar değil. 2001 ekonomik krizinden sonra yeni bir siyasi hareketin gerekliliğine karar vermiştik, AK Parti'yi kurduk. Kuruluşta önemli prensipler, değerler vardı. Önce insan diyorduk. İnsan haklarına önem veriyorduk. Türkiye'de demokrasinin iyi işlemediğinden şikayet ediyorduk. Bu değerleri yeniden canlandırmak için yeni bir siyaset olarak AK Parti çıktı. Daha sonra farklar oluşmaya başladı. 2011-2012'de başlayan, 3013 yılında başlangıç değerleri ve ilkeler arasında farklılıklar oluştu. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi diyorsak bunlar evrensel ilkeler. Bunların zaman içerisinde örselenmesi hepimizi rahatsız ettik. Baktık ki düzelme olmuyor" yanıtını verdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BENİM AYRILMAMI İSTEMEDİ"

Sayın Cumhurbaşkanımız benim ayrılmamı istemedi. Bir toplumsal ve ahlaki sorumluluk olarak bunu hissettik. Türkiye'nin başarılı dönemlerinde bir miktar katkısı olarak insanlar olarak içinde bulunduğumuz durum bizi üzdü. Bu problemleri çözmek için yeni bir iddiayla ortaya çıkmak.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERÜnlü komedyeni şaşırtan olay!Ünlü komedyeni şaşırtan olay!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan ali babacan yeni parti ak parti

En Çok Okunan Haberler

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

Yıldız sporcu sol gözünü kaybetti

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!

TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Ankara'nın Evren ilçesinin ismi değişiyor

Bir ilçenin ismi değişiyor! Teklif Meclis'e sunuldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt!

Kılıçdaroğlu: Laf edeceksen geleceksin karşıma kardeşim

Muharrem İnce'den yeni açıklama

Muharrem İnce'den yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.