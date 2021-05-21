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Ali Babacan canlı yayında soruları yanıtlıyor

21.05.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

Ali Babacan canlı yayında soruları yanıtlıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.

Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ELEŞTİRDİĞİ BU DÖNEMLE İLGİLİ KENDİSİNİ DE SORUMLU HİSSEDİYOR MU?

Kendi sorumlu olduğum dönemlerde, kendi sorumlu olduğum alanlarda; Türkiye'de gelişmeler gayet güzel oldu. Ekonomiye baktığım dönemlerde Türkiye büyüme rekorları kırdı. Yoksulluk azaldı, işsizlik azaldı. Dışişleri baktığım dönemlerde Türkiye'nin itibarının ve güvenilirliğinin en yüksek olduğu dönemi Türkiye yaşadığı. AB müzakerelerini yönettiğim dönemde Türkiye 33 faslın 2 tur taramasını yaptı. 10 tane fasıl müzakereye açıldı. Bir tane faslı müzakereye kapattık. Gerçekten 3 yılda hiç kimsenin beklemediği kadar çok hızlı bir mesafe kaydettik AB müzakerelerinde ve Türkiye'nin AB'ye uyumunda. Dolayısıyla benim direkt sorumlu olduğum alanlarda gelişmeler çok iyiydi. Benim direkt sorumlu olmadığım ama hükümetin ilgilendiği başka alanlarda sorunlar oldu.

Hükümette olmanın verdiği bir ortak bir siyasi sorumluluk var, ondan kaçmak mümkün değil. Ama diğer alanlarda mümkün olduğunca yanlışlara işaret etme konusunda çaba içerisinde oldum. İçeride büyük bir mücadele verdik. Bu mücadelede bazen başarılı, bazen başarısız olduk. Ama şu konuda çok rahatım gerçekten her dönemde ne düşünüyorsam, ne hissediyorsam onu konuştum. Yanlış olduğunu düşündüğüm konularda da konuşmamayı tercih ettim. Geçmişe doğru bir muhasebe yapınca acaba yanlışlar konusunda daha sık ve daha yüksek sesle bir şeyler söylesek faydası olur muydu diye aklıma geliyor. Ama yine de benim bakanlık dönemime baktığınız zaman herhalde ülkenin başbakanı ile medyanın önünde bu kadar sık ters düşen bir bakan sadece Türkiye'de değil, dünyada da olmamıştır. Hatırlayın o günleri, Sayın Erdoğan ile benim haberlerde ya da gazetelerde sık sık farklı düşündüğümüz yer alıyordu. Basın arşivinde bunların hepsi sabit. Yanlışları en çok dillendiren bakan ben oldum diye düşünüyorum. Bugün çok rahatlıkla diyebiliyorum ki bakanlık yaptığım bütün dönemde, siyasete girdiğim günden bugüne kadar ne söylediysem hepsinin arkasındayım diyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Buket Aydın DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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