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Ali Babacan’dan BAYKAR ile ilgili yeni açıklama: ‘Sözlerim çarpıtıldı!’

18.01.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın SİHA ve İHA’ların üreticisi BAYKAR ile ilgili yaptığı açıklamalar özellikle hükümet kanadından çok sert tepki ile karşılanmıştı. Babacan ‘dokunacağız tabi ki’ diyerek yaptığı açıklamaya düzeltme getirerek sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Babacan ‘Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor’ dedi.

Ali Babacan’dan BAYKAR ile ilgili yeni açıklama: ‘Sözlerim çarpıtıldı!’

SİHA ve İHA’ların üreticisi BAYKAR ile ilgili sözleri ile tartışma konusu olan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Babacan yaptığı yeni açıklamada "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz" dedi.

Babacan, katıldığı bir programda firmaya devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki" şeklinde konuşmuştu.

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ALİ BABACAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Tartışma devam ederken Ali Babacan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Babacan, "Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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SELÇUK BAYRAKTAR ÇOK SERT YANIT VERMİŞTİ

Baykar yönetim kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ali Babacan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden sert karşılık verdi. Selçuk Bayraktar, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İftiralara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

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