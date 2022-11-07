Ali Babacan'dan çarpıcı paylaşım: Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Babacan "Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız" dedi.
Babacan paylaşımında bu ifadeleri kullandı:
"YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız."
YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat.— Ali Babacan (@alibabacan) November 6, 2022
Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız.#6Kasım