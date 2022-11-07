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Ali Babacan'dan çarpıcı paylaşım: Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız

07.11.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Babacan yaptığı paylaşımda seçimden sonra Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) derhal kapatacaklarını ifade etti.

Ali Babacan'dan çarpıcı paylaşım: Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Babacan "Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız" dedi.

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"DERHAL KAPATACAĞIZ"

Babacan paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

"YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son 1 saatteyiz. Gerçekten son 1 saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız."

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YÖK Ali Babacan deva

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