Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna Ali Babacan, "Birliktelik olmazsa doğal adayım" yanıtını verdi.

Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"Şuandaki sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her siyasi partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçtiğinizde, her partinin başkanı doğal bir başbakan adayı. Eğer öyle olmasa parti neden var. Birliktelik olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayıyım."



