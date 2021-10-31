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Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

31.10.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Birliktelik olmazsa doğal adayım" dedi.

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna Ali Babacan, "Birliktelik olmazsa doğal adayım" yanıtını verdi.

Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"Şuandaki sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her siyasi partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçtiğinizde, her partinin başkanı doğal bir başbakan adayı. Eğer öyle olmasa parti neden var. Birliktelik olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayıyım."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
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