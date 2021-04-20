Ali Babacan'dan esprili oyun paylaşımı: 'Kendimi biraz daha geliştirmem lazım'

DEVA partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabı üzerinden bu kez siyasete yönelik değil, oyunculara yönelik önemli bir tweet attı.

ALİ BABACAN'DAN NAVEL WARFARE AÇIKLAMASI

Ali Babacan, daha önce gerçekleştirdiği bir yayından alınmış, ''en çok kullandığınız akıllı telefon uygulamaları hangisi? Acaba bir tane de oyun var mı arasında?'' sorusuna karşılık esprili cevap verdiği bir kesiti Twitter hesabından paylaştı.

Babacan, söz konusu paylaşımında telefonunda oyun olmadığını söyleyerek, hafta sonları küçük oğlunun ısrarıyla 1-2 saat 'Navel Warfare' oynadığını açıkladı.

Babacan, oyunda 10-15 yaşındaki çok sayıdaki çocuğun yoğun eleştirisine maruz kalarak onlara ayak uydurmaya çalıştığını da ekledi.

Bu yayından sonra birçok online oyun daveti aldım; sanırım kendimi biraz daha geliştirmem lazım????#navalwarfare pic.twitter.com/EVk5GW9rY6 — Ali Babacan (@alibabacan) April 20, 2021

'SANIRIM KENDİMİ BİRAZ DAHA GELİŞTİRMEM LAZIM'

Babacan, paylaştığı tweet'te ise söz konusu yayından sonra birçok online oyun daveti aldığını ifade etti.

DEVA Partisi lideri ''Sanırım kendimi biraz daha geliştirmem lazım'' ifadelerini kullandı.

