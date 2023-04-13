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Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması: 'Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır'

13.04.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadullah Ergin'in CHP'den aday gösterilmesine gelen tepkilere DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Babacan, "Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir" dedi.

Ali Babacan'dan Sadullah Ergin açıklaması: 'Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile ilgili ilk kez konuştu.

Babacan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kurucularından, 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum. Çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken önyargılardan kaynaklandığını anlıyorum.

2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey’in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi, Adalet Bakanlığı tarihinde görülmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı.

Tutuklu oranının düşürülmesi, adil yargılanma hakkı, kolluğun demokratikleşmesi, AYM’ye bireysel başvuru, AİHM kararlarının Türkçe olarak yayınlanması, anadili hakkı gibi, yüzlerce değişiklikte katkısı var. Pek çoğu hâlâ topluma nefes imkânı sağlayan önemli düzenlemeler.

Şahidimiz o dönemin demokratlarıdır. Sahiplendiğimiz geçmiş demokratikleşme dönemidir. Hedefimiz de tam demokratik Türkiye’dir. Şimdi yeni bir yol ayrımındayız. Önyargıları ve hatalı ezberleri bırakıp birbirimizi dinleyerek ve birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum."

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Ali Babacan

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