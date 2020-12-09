Ali Babacan’dan ‘siz gemiden indiniz’ sözlerine yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Çankırı İl Kongresi’nde konuştu.

Babacan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"40 YILLIK ARKADAŞLARINI TERK EDİYOR"

“Büyük ortağın öyle bir prangaları var ki, küçük ortaktan izin almadan tek kelime edemiyor. Yolda karşılaştığı küçük ortağın keyfini kaçırmamak için, yola birlikte çıktığı 40 yıllık arkadaşlarını terk ediyor. Bir de bize ‘Siz gemiden indiniz’ diyor. Yine yanılıyorlar.

"SİZİN REİSLİK YAPTIĞINIZ GEMİ BUNDAN İBARET"

Hatırlatalım, iktidarın üçüncü ortağı daha geçen hafta ne dedi? ‘Geminin rotasını biz çiziyoruz’ dedi. Biz, 28 Şubat karanlığının destekçisi olan bu ortağın rotasını çizdiği gemiye hiçbir zaman binmedik ki! Hiçbir zaman, mafyayla, çetelerle, 28 Şubatçılarla, vesayet kalıntılarıyla aynı gemiye binmeyiz. Biz, bu ülkenin dürüst, namuslu, işini iyi yapan insanlarıyla, fedakar gençleriyle, kötü yönetimin yükünü yıktığınız esnafla, çiftçiyle, işçiyle aynı gemideyiz. Haksızlığa uğrayanlarla aynı gemideyiz. Siz hangi gemide olduğunuzun farkında mısınız? Sizin geminizin dümeninde küçük ortak oturuyor, rotayı da küçüğün küçüğü ortak çiziyor. İşte sizin reislik yaptığınız gemi bundan ibarettir.