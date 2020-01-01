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  4. Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımlarıyla dikkat çekti. Babacan, paylaşımında 'Önce insan!' vurgusunda bulunarak, 'Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. 'Önce insan!' demeye devam edeceğiz' dedi. Babacan'ın 20 Haziran 2015'ten bu yana ilk kez Twitter'dan paylaşım yapması dikkat çekti.

Ali Babacan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar

Yeni parti kuracağını açıklayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Babacan'ın paylaşımları:

"Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.

2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır.

Artık hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum.

Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum.

"ORTAK BİR GELECEK HEDEF ETRAFINDAN KENETLEMİŞ BİR TÜRKİYE İSTİYORUM"

Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedef etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum.

Kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği, kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele veren bir Türkiye istiyorum.

En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum.

Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum.

Kendi içinde ve dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sadece güvenlik araçlarını değil, siyasi ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve kamu diplomasisini de güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum.

2020’li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.

"'ÖNCE İNSAN!' DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. 'Önce insan!' demeye devam edeceğiz.

Cesaretle, özgüvenle, azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun yardımcısıdır."

2015'TEN BU YANA İLK!

Babacan'ın 20 Haziran 2015'ten bu yana ilk kez Twitter'dan paylaşım yapması dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasının ardından gözler Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye çevrilmişti.

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Ali Babacan Twitter

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir defol git biz seni reisin yanında davanın yanında diye benimsedik davasını ve reisi chp ye fetöye hdp ye satanlarla işimiz olmaz
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