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Ali Babacan'dan TÜİK'in enflasyon rakamına tepki

04.01.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de esnafı ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına dair, “Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor.” dedi.

Ali Babacan'dan TÜİK'in enflasyon rakamına tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Torbalı’da esnafı ziyaret etti. Bir kırtasiye dükkanına giren Babacan’a esnaf, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"TÜİK'İN ENFLASYONU KOMİK RAKAMLAR"

Esnafın “Fotokopi kağıdını bir ay önce 20-25 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz. Kârımız yok. Yüzde 100’den aşağı zam gelen hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz” sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

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“Bunlar okuyan yazan nüfus için en temel ihtiyaç. TÜİK’in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor.”

Esnaf ise “İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olan da neyin ne olduğunu görüyor. Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Artık hiç satmasak daha kârlı duruma geldik” dedi.

"İŞİ BİLEN BİR EKİP BAŞA GELDİĞİNDE YÜRÜR GİDER"

Bir okul çantasının fiyatını soran Babacan’a esnaf “Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyorduk, şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. Artık etiketleri değiştirmekten etiket makinelerini bozduk. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı olur” diye karşılık verdi.

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Babacan ise “Çabuk toparlar, çabuk düzelir. Onlar ne yaptığını bilmiyor. İşi bilen bir ekip başa geldiğinde yürür gider” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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