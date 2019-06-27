Ali Babacan - Danışmanı Reuters'a konuştu: Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracak

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan danışman, "Yeni parti AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi.

Babacan'ın ekibine yakın olduğu belirtilen danışman, Meclis'teki AKP milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Aynı danışman, AKP'nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi.

Bir partinin TBMM'de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması bekleniyor.

Reuters'a konuşan danışman ise "bazı sürpriz isimlerden de destek beklediklerini" de açıkladı.

'Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim.'

Reuters'ın konu ile ilgili ulaştığı AKP'li bir yetkili ise yeni parti kurma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AKP yetkilisi, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim. AKP elbette yeni kurulacak partiden etkilenecektir ancak bu etkinin doğuracağı oy kaybı ile başa çıkabilir" dedi.