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Ali Babacan - Danışmanı Reuters'a konuştu: Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracak

27.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi. Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan danışman, "Yeni parti AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi.

Ali Babacan - Danışmanı Reuters'a konuştu: Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracak

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan danışman, "Yeni parti AKP'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi.

Babacan'ın ekibine yakın olduğu belirtilen danışman, Meclis'teki AKP milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Aynı danışman, AKP'nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi.

Bir partinin TBMM'de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması bekleniyor.

Reuters'a konuşan danışman ise "bazı sürpriz isimlerden de destek beklediklerini" de açıkladı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın

'Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim.'

Reuters'ın konu ile ilgili ulaştığı AKP'li bir yetkili ise yeni parti kurma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AKP yetkilisi, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim. AKP elbette yeni kurulacak partiden etkilenecektir ancak bu etkinin doğuracağı oy kaybı ile başa çıkabilir" dedi.

AKP yetkisi, partinin İstanbul'da yenilenen seçimin sonuçları ile oluşan yeni tablonun sorumluluğunu alması gerektiğini de vurguladı:

"Devleti yönetmeyi devam ederken, insanların içinde olabileceğimiz bir siyasete geri dönmeliyiz"

Reuters'a konuşan, ayrı bir parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden biri de, eski başbakanın "yeni bir adım" atmayı planladığını söyledi.

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