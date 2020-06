Ali Babacan dönemi ve sonrasında AKP'nin izlediği ekonomi politikası nasıl değişti?

Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) mart ayında kuran Ali Babacan'ın AKP'yi eleştirdiği en can alıcı alanlardan biri ise ekonomi.

Bunun üzerine mali kural ile ilgili konuşmama kararı alan Babacan, "Tartışmayı uzatmaya gerek yok" dedi ve mali kural olmasa da seçim sürecinde mali disiplini bozacak bir uygulamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

2008 krizi bir dönüm noktası

Berlin School of Economics and Law'da ekonomi alanında çalışan Doç. Dr. Ümit Akçay, AKP hükümetlerinin ilk yıllarında kendine has bir ekonomi politikası olmadığını ve Ali Babacan'ın AKP öncesinde zaten uygulamada olan IMF programını devam ettirdiğini söylüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Akçay'a göre AKP'nin ekonomi politikalarının gidişatı açısından 2008 yılı hem küresel kriz hem de IMF programının sonlanması dolayısıyla bir dönüm noktası.

Akçay, AKP'nin yıllara göre ekonomi politikasındaki dönüm noktalarını şu şekilde açıklıyor:

2008-2010 arasında IMF programının yenilenip yenilenmeyeceği ekonomi yönetiminin gündemindeydi.

2010 yılında ABD'nin izlediği politikanın sonucu olarak sermaye akımları canlandı ve Türkiye'ye büyük miktarda doğrudan portföy yatırımı geldi; böylece IMF programı gündemden çıktı. Bu dönemde Babacan'ın özerk kurumların yetkilerinin bakanlıklara devredilmesini savunması ve buna izin verilmesi yüzünden Türkiye ekonomisinin özel sektör döviz borçluluğu sorunu ortaya çıktı.

2013 sonrasında ise sermaye akımlarının yavaşlaması ile Türkiye ekonomisi bir birikim modeli krizi yaşamaya başladı.

2014 ve 2016'da iki kere darboğazdan geçtikten sonra 2018'deki döviz krizi, birikim modeli krizinin son halkasını oluşturdu.



Birikim rejimi krizi nedir?

Akademisyen Ahmet İnsel, 2001 yılında Birikim Dergisi'ne yazdığı makalede birikim rejimini şu şekilde açıklıyor: