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Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi ve çocuğunun da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Zeynep ile çocuğu Emir'in de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Babacan paylaşımlarında şunları ifade etti:

"Bugün KOVİD-19’la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları.

Tedavimiz evde devam ediyor. Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum.

Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım.

Arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Yoğunluk ve yorgunluktan aramalarına dönemediklerim olduysa kusuruma bakmasınlar. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, uzmanları ve sağlıkçılarımızı dinleyin."

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