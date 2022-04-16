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  4. Ali Babacan duyurdu! "Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu"

Ali Babacan duyurdu! "Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu"

16.04.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kimliği belirsiz kişiler tarafından Pütürge ilçe binalarına silahlı saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Ali Babacan duyurdu! "Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Babacan paylaşımında kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binalarına silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

"BU SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Babacan açıklamasında "Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan silahlı saldırı

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