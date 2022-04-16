Ali Babacan duyurdu! "Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunuldu"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Babacan paylaşımında kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binalarına silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

"BU SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Babacan açıklamasında "Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kimliği belirsiz kişilerce Pütürge ilçe binamıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Değerli il ve ilçe başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Partimize ve demokrasimize yapılan bu saldırının takipçisi olacağız. — Ali Babacan (@alibabacan) April 15, 2022



