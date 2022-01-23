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Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler! İlginç anlar…

23.01.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan canlı yayın programını iptal edince Konya’da yayın yapan Kanal 42 TV tarafından protesto edildi. Ali Babacan’ın resmini koltuğa koyan gazeteciler Babacan’ın daha önce de söz vermesine rağmen yayın yapmaktan vazgeçtiğini iddia etti.

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler! İlginç anlar…

Konya'daki Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefetini bahane ederek canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti. Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirtti.

Ali Babacan’ı canlı yayında böyle protesto ettiler! İlginç anlar…Kanal 42 televizyonuna konuk olarak katılması beklenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hava muhalefetini gerekçe göstererek katılamayacağını duyurdu.

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BOŞ KOLTUĞA BABACAN'IN RESMİNİ KOYDULAR

Ancak gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilmesini ilginç bir yöntem ile protesto etti. Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmi bırakılırken, Babacan'a ayrılan koltuğa da "rezerve" yazısı konuldu.

"DAHA ÖNCE DE SÖZÜNDE DURMADI"

Canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan Gazeteci Mücahit Enes Turbil, Babacan'ın daha önce de söz vermelerine rağmen yayın yapmaktan çeşitli nedenler öne sürerek uzak durduğunu belirterek şunları söyledi: "Konya gibi zorlu bir şehirde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin kendini ifade edebilmesi için bütün baskılara rağmen yayın yapmanın gayretini veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli programlar icra etmek için Konya'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bey'e de bir program talebinde bulunduk. Kabul edildi ama daha sonra hava muhalefeti gerekçe gösterilerek, özenle hazırladığımız program iptal edildi. Başlamasına 5 saat kala programın iptal edilme kararının alınması doğru olmadı. Bu, DEVA Partisi'nin ilk iptal ettiği program da değil. Daha önce de söz vermelerine rağmen çeşitli gerekçelerle organize ettiğimiz programı iptal ettiler.

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"TEPKİMİZ, İKTİDAR OLMADAN İKTİDAR HAVASINA GİRENLERE"

Bizim amacımız körü körüne bazı şeyleri eleştirmek değil. Bizim tepkimiz iktidar olmadan iktidar havasına girenlere. Bizim tepkimiz Ali Bey ile vatandaşın arasına bilerek ya da bilmeyerek duvar örenlere. Ünlü bir yazar; 'Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir zorluk yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez' demiş. Doğru söylemiş. Yoksa yerel bir medya kuruluşu olduğumuz için mi sürekli bizleri görmezden geliyorsunuz?"

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canlı yayın Konya Ali Babacan
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