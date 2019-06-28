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Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

28.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan'ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan danışman, "Yeni parti AK Parti'nin ilk yıllarındaki politikalarını savunacak" dedi.

Babacan'ın ekibine yakın olduğu belirtilen danışman, Meclis'teki AK Parti milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Aynı danışman, AK Parti'nin Meclis grubundan ayrı bir grup çıkarılabileceğini söyledi ancak kaç milletvekilinin istifa edebileceği konusunda bir sayı vermedi.

Bir partinin TBMM'de grup kurabilmesi için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

Reuters'a konuşan danışman "bazı sürpriz isimlerden de destek beklediklerini" açıkladı.

"BABACAN GÜÇLÜ VE SAYGI DUYULAN BİR İSİM"

Reuters'ın konu ile ilgili ulaştığı AK Parti'li bir yetkili ise yeni parti kurma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AK Parti yetkilisi, "Babacan güçlü ve saygı duyulan bir isim. AK Parti elbette yeni kurulacak partiden etkilenecektir ancak bu etkinin doğuracağı oy kaybı ile başa çıkabilir" dedi.

AK Parti yetkilisi, partinin İstanbul'da yenilenen seçimin sonuçları ile oluşan yeni tablonun sorumluluğunu alması gerektiğini de vurguladı:

"Devleti yönetmeye devam ederken, insanların içinde olabileceğimiz bir siyasete geri dönmeliyiz"

Reuters'a konuşan, ayrı bir parti kuracağı söylenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden biri de, eski başbakanın "yeni bir adım" atmayı planladığını söyledi.

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Ali Babacan ak parti yeni parti

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