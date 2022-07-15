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Ali Babacan'ın mutlu günü: Oğlu Kerem Babacan dünyaevine girdi

15.07.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan evlendi. Ali Babacan, haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda duyurdu. Babacan paylaşımında "Bugün bir kızım daha oldu. Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın mutlu günü: Oğlu Kerem Babacan dünyaevine girdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın oğlu Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya törenle dünyaevine girdi.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan Babacan ve Özkahya çiftinin evlilik törenine, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

"BUGÜN BİR KIZIM DAHA OLDU"

Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir kızım daha oldu. Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz."

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Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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