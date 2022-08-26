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  4. Ali Babacan'ın paylaşımına spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan tepki: Festivallerin iptal edildiği, şarkıcının tutuklandığı ortamda...

Ali Babacan'ın paylaşımına spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan tepki: Festivallerin iptal edildiği, şarkıcının tutuklandığı ortamda...

26.08.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun ekonominin futbola etkisiyle ilgili bir paylaşımını alıntılayarak "Uğur Bey maalesef haklı, fakiriz artık. En iyi tandem: Akıl ve sistem" yorumunu yaptı. Karakullukçu ise Babacan'a tepki göstererek "Festivallerin iptal edildiği, gençlerin sesinin kısıldığı, şarkıcının tutuklandığı ortamda benim futbol ekonomisi tweetime alıntı mı yapıyorsunuz? Bence herkes işini yapsın" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'ın paylaşımına spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan tepki: Festivallerin iptal edildiği, şarkıcının tutuklandığı ortamda...

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Karakullukçu, "Trabzonspor'a çabası için tebrikler ama bu ülke futbolunun realitesi artık bu... Bizim klasmanımız Şampiyonlar Ligi değil, gelecek şampiyonumuz da, ondan sonraki de benzerlerini yaşayacak. Beyler son Şampiyonlar Ligi başarımızda kur 4.5'tu, şimdi 18'in üstünde, siz ne anlatıyorsunuz? Realite diyorum realite, fakiriz artık, bizim kırılgan egolarımızdan daha büyük bir gerçek bu." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ TANDEM: AKIL VE SİSTEM"

Deva Partisi Lideri Ali Babacan ise, ünlü yorumcunun bu tweetini bir gün sonra alıntılayarak kendi Twitter hesabından paylaştı. Babacan "Uğur Bey maalesef haklı: “Fakiriz artık.” Bu faktör, her alanda olduğu gibi, futbolda da rekabet gücümüzü zayıflattı. Tepeden tırnağa akıl lazım ki başarı gelsin. Hatta geçici başarı da yetmez. Başarıyı kalıcılaştırmak için sistem şart. En iyi tandem: Akıl ve sistem." yorumunu yaptı.

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"FESTİVALLERİN İPTAL EDİLDİĞİ, GENÇLERİN SESİNİN KISILDIĞI..."

Uğur Karakullukçu ise Babacan'a yanıt vererek paylaşımından dolayı tepki gösterdi. Ünlü yorumcu "Festivallerin iptal edildiği, gençlerin sesinin kısıldığı, söylemi yanlış olsa da kızıldı diye tam da bu saatlerde şarkıcı tutuklandığı ortamda benim futbol ekonomisi tweetime alıntı mı yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Bence herkes işini yapsın." notunu yazdı. Karakullukçu'nun sözlerine kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Uğur Karakullukçu
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