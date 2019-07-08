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Ali Babacan: İstifa dilekçemi genel merkeze ulaştırdım

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 15:32 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN eski Yardımcısı Ali Babacan, "Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görülmemektedir.

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN eski Yardımcısı Ali Babacan, "Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görülmemektedir. Bugün itibarıyla istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım" dedi.
Başbakan eski Yardımcısı Babacan, yaptığı yazılı açıklamasında, 14 Ağustos 2001'de kurucu üyesi olduğu AK Parti'de 14 yıl MKYK üyeliği yaptığını, 3 Kasım 2002 seçiminden sonra 13 yıl Bakanlar Kurulu üyesi olduğunu hatırlattı. Görevde bulunduğu dönem içinde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem Türkiye'de hem de dünyada savunduğunu belirten Babacan, son yıllarda pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığı ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştuğunu, aklen ve kalben ayrışma yaşandığını kaydetti.
'YENİ ÇALIŞMA BAŞLATMAK KAÇINILMAZ'
Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni çalışma başlatmanın kaçınılmaz hale geldiğini savunan Babacan, şunları kaydetti:
"Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur. İnanıyorum ki karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır."
'İSTİFA DİLEKÇEMİ ULAŞTIRDIM'
Ali Babacan, her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerektiğini kaydederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu gerçekler dikkate alındığında, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görülmemektedir. Bugün itibarıyla istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım. Hepimizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu arttırmak, Türkiye'yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim."

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