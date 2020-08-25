Ali Babacan koronavirüse yakalandı: 'Durumum iyi, evden çalışmaya devam edeceğim'

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi" dedi ve çalışmalarına evden devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de 25 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 261,194 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre toplam can kaybı da 6,163.

25 Ağustos'ta kaydedilen günlük can kaybı 24. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı Twitter mesajında "Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı işçin tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu yeni bir genelge gönderdi.

Genelgeyle yarından itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği belirtildi.