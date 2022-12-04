Ali Babacan tarih vererek duyurdu! "Ortak bir kararla..."

Siyaset gündeminin en çok tartışılan konularından bir tanesi cumhurbaşkanı adaylığı olmaya devam ederken gözler 6'lı masada yaşananlara ve polemiklere nasıl cevap verileceğine de sıklıkla çevriliyor. Bu nedenle 6'lı masada yer alan siyasi partilerin liderlerinin yaptığı açıklamalar da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi ve Filistin Caddesi üzerinde vatandaşlara seslendi. İşte Babacan'ın açıklamalarından dikkat çeken detaylar...

"İKİ AYA KADAR HER ŞEYİ BİTİRECEĞİZ"

Başka bir çıkış yolu bulamadıkları için her şeyi 6'lı masaya koyduklarını belirten Babacan, "Çünkü mevcut sistem ile seçimi kazanmak zorundayız. Mevcut sistemde partiler beraber hareket edince ancak seçimler kazanılabiliyor. 2018 yılında Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama tek başına mı kazandı? Hayır. Ne yaptı? Yanına Devlet Bahçeli'yi aldı yanına başka partileri aldı, ancak öyle kazanabildi. Bugün mevcut hükümetin karşısındaki tek alternatif 6'lı masanın beraberce yapmış olduğu çalışmalardır. Başka bir çıkış yok biz bu bütün hazırlıkları 6'lı masaya koyduk. Herkes kendi hazırlığını getirip masaya koyuyor. İki aya kadar her şeyi bitireceğiz ortak bir karar ile tek politika haline getireceğiz" diye konuştu.

"TEK POLİTİKASI OLACAK"

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının tek bir politikası olacağına değinen Babacan, "6'lı masanın tek tarım, ekonomi ve dış politikası olacak. İyi çalışmamız, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bizim üzerinde karar kıldığımız cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak bundan eminiz" dedi. (DHA)



