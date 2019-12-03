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Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 11:43 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinde hangi isimlerin olacağını açıkladı.Katıldığı canlı yayında elindeki çarpıcı bilgileri paylaşan Saymaz, CHP'li ve HDP'li bazı isimlerin de yeni kurulacak partilere katılabileceğini söyledi.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinde kimler olacak? Canlı yayında isim isim açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem Gürkan Hacır ile Şimdiki Zaman Siyaset'e katılarak elinde çarpıcı bilgileri ilk kez paylaştı.

Saymaz dün akşam yayınlanan programda, Ali Babacan'ın partisinde hangi isimlerin olduğunu ve Ahmet Davutoğlu'nun da yeni parti kurma aşamasını anlattı.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİNE KATILACAK İSİMLER

Saymaz, "Ben bugün iki çevreyle de görüştüm. Davutoğlu cephesinde 125 kişilik bir kurucular kurulu geliyor. Kamuoyunun duyduğu bazı isimler var örneğin Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ufuk Karcı.

Asıl iki isim var Davutoğlu cephesi ile birlikte hareket etmesi beklenen. Biri eski HDP milletvekili Müslüm Doğan. Doğan'ı aradım, dedi ki "Şu an için görüşüm netleşmedi. Parti programına çeşitli katkılar koydum. Kararım yok ama görüşüyorum" dedi bana. Diğeri ise Mehmet Ali Arslan. Bir de bazı CHP'liler de yer alacak iddiası var. Ama henüz isimlerini doğrulatamadım. " dedi.

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNDE ESKİ HDP'Lİ ALTAN TAN SÜRPRİZİ

"Ali Babacan partisinde ise farklı bir yol izliyor" diyen Saymaz, "Babacan'ın partisinin de Aralık içinde kurulmasın bekleniyor. Eski HDP'li vekillerden Altan Tan gibi isimler partiye yakın" dedi.

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