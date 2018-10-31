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Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili kulis bilgisini aktardı. Sarıkaya, AK Parti'nin Ankara adayı olabileceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediğini iddia etti.

Ali Babacan ve Süleyman Soylu başkanlığı istemedi!

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili olarak bir kulis bilgisi aktardı. Sarıkaya, AK Parti'nin Ankara adayı olabileceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediğini iddia etti. Sarıkaya, "Siyaset sandık boyu ölçüyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Ankara adayı konusunda AK Parti'de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var... Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler'den birini göstermek. Özhaseki, dün kulisteki sohbetimizde "Seçmenin %60 parti, %30 aday bazlı oy verdiğini" söyledi.

AK Parti'nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, "Ankara seçmeninin %30'u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor" dedi. Bakan Soylu'nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediğine dikkat çekiliyor. Ali Babacan'ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor..."

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Süleyman Soylu Ali Babacan ak parti Muharrem Sarıkaya yerel seçim seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
soyluyu ileride cumhur başkanı olarak görmek isterim
akp zengine farklı fakire farklı davranıyor.zengin kurtuluyor fakir eziliyor..akp ayetleri tanımıyor..Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak adaleti ayakta tutun. İster zengin olsunlar, ister fakir olsunlar; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp kişisel menfaatlerinize uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.” Nisa 135
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