HABER

Ali Babacan Yeni Partisi İçin ‘Temsil Gücü Yüksek’ Vaadi Verdi

08.08.2019 19:23 | Son Güncelleme

AKP’nin Kurucular Kurulu üyesiyken, istifasıyla birlikte yeni parti kuruluşuna öncülük edeceği sık sık gündeme gelen Ali Babacan resmi açıklamasını yaptı. Babacan yazılı açıklamasında, “temsil gücü yüksek ve geniş bir kadroyu kısa zamanda oluşturmayı” hedeflediğini kaydetti

Ali Babacan Yeni Partisi İçin ‘Temsil Gücü Yüksek’ Vaadi Verdi

Eski Başbakan Yardımcısı Babacan’ın, 8 Temmuz’da AKP’den ayrılması sonrasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle yeni siyasi parti kuruluş çalışmalarına başladığı konuşuluyordu. Babacan, bugün Kurban Bayramı öncesi yazılı açıklama yaptı ve yeni siyasi harekette hangi ilkelerle çalışacaklarını anlattı. Babacan, “katılımcılık ilkesi”ne dayalı olarak çalışmalar yürüttüklerini vurguladığı açıklamasıyla, resmi olarak yeni siyasi parti kuracağını da ilan etmiş oldu.

Babacan, AKP’den istifasına ilişkin önceki açıklamasında “Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu” belirttiğini, “ülke için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar ve programlar gerektiği” görüşünü ifade ettiğini anımsattı. Babacan, “Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış bulunmaktayız. En önemli çalışma ilkelerimizden birisi katılımcılık ilkesidir. Geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti, heyecan ve birikimleri ile çalışmalarımıza şimdiden değer katmaya başladı. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.

“İnsan hakları ve ileri demokrasi” mesajı verdi

Babacan, yeni siyasi parti çalışmasında bir başka ilkeyi de “çoğulcu demokrasi” olarak işaret etti. Bu nedenle her kesimden gelecek önerilere açık olduklarını kaydeden Babacan, “Diyaloğu esas almak ve hep birlikte çalışmak zorundayız. Kapsayıcı çözümlere ancak bu şekilde ulaşabileceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Babacan mevcut dönemi “Dünyada popülizm akımlarının evrensel ilke ve değerleri tahrip ettiği, ekonomik ve finansal istikrarın tehdit altında olduğu, çevreyle ilgili sorunların göz ardı edildiği bir dönem” şeklinde tanımladı. Özellikle de Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri ile Kazdağları ve Salda Gölü gibi pek çok doğal güzelliğine ilişkin çevre felaketi tartışmaları yaşadığı bugünlerde Babacan’ın yorumu dikkat çekti. Babacan, “İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Biz toplumumuzun hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz. Halkımızın ve özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla ve güvenle bakmalarını arzu ediyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı da siyasi ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz” dedi.

Babacan, yürüttükleri çalışmalara ilişkin gelecek günlerde de kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirterek, “İnancımız odur ki, samimiyetle çalıştığımızda ve ortak aklın gereğini yaptığımızda ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Başkanlık Sistemi’ne geçiş ile AKP’yle yol ayrımı başlamıştı

Ali Babacan, 2001’de AKP’nin kurucu üyesi olarak siyasete adım attı. Ardından AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Babacan, 3 Kasım 2002’deki genel seçimlerde Ankara Milletvekili olduktan sonra Abdullah Gül’ün başbakanlığında ve Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlıklarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 3 Haziran 2005’te Devlet Bakanı’yken Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere başmüzakereci olarak atandı. Sonrasında 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi. Erdoğan tarafından 29 Ağustos 2007’de Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

Babacan, Erdoğan’ın başbakanlığındaki 61’inci hükümette ve Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığındaki 62’nci hükümette ise Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Babacan, 7 Haziran 2015’teki seçimlerde AKP parti tüzüğünün üç dönem üst üste kuralı gereğince, üç dönem Ankara Milletvekilliği sonrası yeniden aday gösterilmedi. Ancak AKP’nin CHP’yle koalisyon kurulması sürecini yürütmemesi çerçevesinde 1 Kasım 2015’teki erken genel seçimlerde yeniden milletvekili adayı oldu ve seçildi. Babacan, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş seçimlerinde kendi isteğiyle milletvekili adaylığına başvurmadı ve şu anki Meclis’tegörev almadı. Babacan’ın bu süreçte Mehmet Şimşek ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler gibi Erdoğan tarafından aday gösterilmeyeceği ve bunun üzerine adaylık başvurusu yapmadığı bilgisi kulislere yansıdı.

PARTNER Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri Tüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
92 yaşındaki Nazi gardiyan yargılanacak92 yaşındaki Nazi gardiyan yargılanacak
Mississippi’de Yasadışı Göçmenleri Çalıştıran Fabrikalara Baskın Mississippi’de Yasadışı Göçmenleri Çalıştıran Fabrikalara Baskın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte facia!

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'den destekçilerine çağrı

6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı

Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

Dünyanın gözü orada! Gerilim tırmanıyor

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Arjantin'den İran kararı: Mal varlıklarının dondurulması başvurusu

Arjantin'den İran kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.