HABER

Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 17:24 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U.

Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, hareketsiz yatarken annesi N.U. tarafından bulunan 53 günlük Ali Baran Oslun'un hastanede öldüğü anlaşıldı. Vücudunda morluklara rastlanan Ali Baran bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, N.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Topraklık Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşinden boşanan N.U., iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, bebeği Ali Baran Oslun'u yatağında hareketsiz yatarken bulunca komşularından yardım istedi. Komşularıyla birlikte otomobille, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Baran'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda morluklara rastlanan bebeğin ölümü şüpheli bulunurken, cesedi otopsiye gönderildi. N.U. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Ali Baran bebeğin şüpheli ölümüAli Baran bebeğin şüpheli ölümüAli Baran bebeğin şüpheli ölümüAli Baran bebeğin şüpheli ölümü

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
Gurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlarGurbetçi kadının evini kurşun yağmuruna tutmuşlar
Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralıÖğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.