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Ali Cihan'dan "Kimileri Birileri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Ali Cihan'dan "Kimileri Birileri"

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Ali Cihan'nın tek şarkısının yer aldığı yeni single'ı "Kimileri Birileri" müzikseverlerle buluştu.

Uzun yıllardır müzik piyasasında yer alan ve Multitap grubuyla tanınan Ali Cihan, 3 yıl aradan sonra "Kimileri Birileri" isimli single'ı ile dönüş yaptı.

Hem müziği hem sözleriyle bir kolaj yaratan şarkıcı, şarkı sözlerinde ise Remzi Mete Yavuz'un şiirlerinden alıntılar ile kendi cümlelerini harmanlayarak dinleyiciye mesajını kendine has tavrıyla iletiyor.

Multitap grubu ile "Vay Arkadaş" filmine yaptığı "Ful Depo" şarkısı ile ilk kez mikrofon başına geçen Ali Cihan, solo çalışmaları "Derman" ve "Bizim Sesimiz" ile müzikseverlerin karşısına çıkmıştı.

Düzenlemesini Sertaç Özgümüş ve Ali Cihan'ın birlikte yaptığı, klip yönetmenliğini ise Bora Çifterler'in üstlendiği "Kimileri Birileri", bugün GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Kimileri Birileri" Ali Cihan Multitap

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