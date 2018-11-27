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Ali dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Ocak ayında çıkan yangında tüm evi yanan ve sonrasında kucağındaki kedisiyle çekilen görüntüleriyle herkesin ilgi odağı olan 83 yaşındaki Ali Meşe, yeni evine kavuştu.

Ali dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Ocak ayında çıkan yangında tüm evi yanan ve sonrasında kucağındaki kedisiyle çekilen görüntüleriyle herkesin ilgi odağı olan 83 yaşındaki Ali Meşe, yeni evine kavuştu. Meşe, yeni evinde 3 kedisi ve engelli oğluyla huzur içinde yaşıyor.
17 Ocak’ta Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe benzin dökerek sobayı yakmak istediği sırada, eşi ve engelli oğluyla yaşadığı ahşap ev yanmıştı. Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle çekilen görüntüleri herkesi derinden etkilemişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali dedeye yardım yapılacağını duyurmuştu.
Ali Meşe, dönemin Bolu Valisi Aydın Baruş'un öncülüğünde, yardımseverler ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu. Yılın büyük bölümünde Bolu kent merkezinde oturan oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşayan Ali Meşe, köy özlemiyle kendisine yapılan evine döndü.
Köyde yaşayan engelli oğlunun yanına giden Ali Meşe, kurtardığı kedisi, sonradan edindiği diğer 2 kedisi ve engelli oğluyla huzur içinde yaşıyor. Günün büyük bölümünü kurtardığı kedi ve köyde bulunan diğer 2 kedi ile ilgilenerek geçiren Ali Meşe, "Kedilerim yanımdan ayrılmıyor. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kucağıma alıp kedilerimle oynuyorum. Çok mutluyum evim çok güzel. Keyfim yerinde" dedi. Kedileri özenle beslediğini belirten Meşe, sağlık durumuyla ilgili olarak da dizlerinde ağrı olduğunu ve kulaklarında duyu kaybı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ali dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyorAli dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyorAli dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyorAli dede, yeni evinde kedileriyle yaşıyor

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