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Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

AK Parti Konya İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, “Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"

AK Parti Konya İnsan Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, “Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.
AK Parti Konya İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Mısır seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkemede vefat etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürüdüğünü belirten Ali Deresoy, "İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah Es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir” dedi.
Deresoy, "2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma (İbrahim, 42)’ diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mürsi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Deresoy: “Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır

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