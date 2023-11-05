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Ali Ece çıldırdı! Burak Yılmaz'a zehir zemberek sözler "Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin"

05.11.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Antalyaspor mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, ünlü yorumcu Ali Ece'nin Burak Yılmaz için canlı yayında sarf ettiği sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Ali Ece çıldırdı! Burak Yılmaz'a zehir zemberek sözler "Beşiktaş forması sana mı kaldı, sen kimsin"

Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği mücadelede Antalyaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Burak Yılmaz yaptığı açıklamada "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaşlı yorumcu Ali Ece Vole'de yaptığı program sırasında Burak Yılmaz için zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

"SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ!"

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Ali Ece açıklamasında Sen konuşmayacaksın Beşiktaş'ın birliği bütünlüğü sana kalmamış. Sorumsuz, popülist... Senden mi öğreneceğiz Beşiktaş formasını. Sen sebep oldun bunlara.

"BEŞİKTAŞ BUNA YETERİNCE PARA ÖDEDİ"

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"Ben buna para mara ödemem Beşiktaş buna yeterince para ödedi zaten. Böyle şey göremedim ya, sana mı kaldı be adam sen kimsin! Sanki bana Rıza Çalımbay hayatın boyunca Beşiktaş'ta top oynadın gelen teklifleri elinin tersiyle ittin falan... Allah kahretmesin ya!"

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