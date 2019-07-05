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Ali Erbaş 'Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

 DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kapu Camii'nde hutbe verdi. Hutbesinde cinsiyetin Allah tarafından belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, "Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek, ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce Konya'da bir otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konferansın ardından cuma namazı için Kapu Camiine geçen Prof. Dr. Erbaş, cuma hutbesinde ailenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi:

"Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının, hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir."

CİNSEYETE MÜDAHALE EDİLMESİ BÜTÜN BİR NESLİN FELAKETİNİ HAZIRLAR

İnsanın cinsiyetini Allah tarafından belirlendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar, sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" dedi.

Ali Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

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