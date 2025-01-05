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Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi: "Büyük yalan ve çarpıtmaya imza atıldı"

05.01.2025 17:27
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Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yayılan bir haber gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı haberle ilgili açıklama yaptı. "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla verilen haber hakkında yapılan açıklamada, "Haberde 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü" gibi ifadeler kullanılarak, büyük yalan ve çarpıtmaya imza atılmıştır" dendi. Ayrıca hukuki işlem başlatılacağı bildirildi.

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi: "Büyük yalan ve çarpıtmaya imza atıldı"

Diyanet İşleri Başkanlığından bugün "Ekmek Yiyin, Doyun" başlığıyla yayımlanan habere yalanlama geldi. Başkanlık, haberin doğru olmadığını belirtti, ilgililer hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

2013'TE YAZILDIĞI HATIRLATILDI

Açıklamada habere konu edilen yazının, Diyanet İşleri Başkanlığının 2013'te Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında kaleme alınan "Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut" başlıklı yazı olduğu aktarıldı.

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"EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİNİN ÖNEMİ ANLATILMIŞTIR"

İlgili yazının, 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, daha sonra da Başkan Erbaş'ın yazılarından oluşan ve 2019'da yayımlanan "Ramazan Günlükleri" kitabında yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Yazıda bilimsel verilerden istifade edilerek, ekmek israfının önlenmesinin önemi anlatılmıştır.

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"YAZININ HİÇBİR YERİNDE BU İFADEYİ ÇAĞRIŞTIRACAK BİR BÖLÜM YOK"

Ancak haberde 'Ali Erbaş, vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü" gibi ifadeler kullanılarak, büyük yalan ve çarpıtmaya imza atılmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"SANKİ BUGÜN YENİ YAZILMIŞ GİBİ HABER YAPILDI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan tam 12 yıl önce yazılmış ekmek israfının önlenmesinin öneminden bahseden yazı gazete tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır.

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"ART NİYETLİ VE MAKSATLI HABER YAPILIYOR"

Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan gazetenin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş
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