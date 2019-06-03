Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adapazarı Orhan Camii’nde Ramazan ayının son teravih namazını Enderun usulü kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Adapazarı Orhan Camii’ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Ali Erbaş, namaz öncesi cami cemaati ile sohbet edip çay içti. Ramazan’ın son namazını Enderun usulü kıldıran Erbaş, namazın ardından cami içerisinde cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikramında bulunuldu. Erbaş teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

