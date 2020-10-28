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Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam’ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefleyen karikatürlerinin ‘insanlık adına üzüntü ve utanç verici’ olduğunu söyledi.

Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici

KKTC'de temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Özgürlüklerin de ‘belli bir sınırı olması’ ve ‘hakaret sınırına varmaması’ gerektiğini kaydeden Erbaş, "Bu anlamda söz konusu derginin yayın politikası çirkin ve kınıyoruz" dedi. Erbaş, İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğunu ve asırlardan beri farklı inanç ve mezheplerden insanları bir arada yaşattığını belirterek "Hem İslam peygamberine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin şekilde saldıran dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz" diye konuştu.

DİYANET, FRANSIZ DERGİSİ CHARLİE HEBDO'YU KINADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli yayın nedeniyle, Fransız dergisi Charlie Hebdo'yu kınadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Fransa başta olmak üzere Avrupa’da, İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ve saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi. Charlie Hebdo dergisinin de yayınlarıyla bu duruma öncülük ettiği belirtilerek, "Söz konusu karanlık dergi, son baskısında yine Peygamber Efendimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konu edinen çok çirkin bir karikatür yayınlamaktadır" denildi.

'ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'

Bu yayın ve yapılanların, dünyadaki 2 milyara yakın Müslüman'a yönelik saygısızlık olduğu belirtilerek, "Önemle ifade ediyoruz ki, yalan, iftira, hakaret, aşağılama, hedef gösterme, provoke etme gibi tutum ve tavırlar asla özgürlük kavramıyla izah ve kamufle edilemez. Dolayısıyla, insanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz" ifadesine yer verildi.

(DHA)

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