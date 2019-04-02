Ali Erbaş, Zeynep Esin'in ailesini ziyaret etti

Erbaş, bu tür olaylarla bir daha karşılaşmak istemediklerine dikkati çekerek, "Cehalet kötülüklerin anasıdır. Bizi üzen en kötü olaylardan birisidir, bu tür çocukları zulmederek onları katletmek. Sanki bütün insanlığı katletmek kadar kötü bir şeydir bizim inancımızda. 'Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir' buyuruyor Rabbimiz. Katillik, yani adam öldürmek en büyük günahlardandır. Biz toplum olarak bu konuda gençlerimize, çocuklarımıza eğitim vermek zorundayız. Eğitimsizlik, bilgisizlik bunlar kötülüklerin anasıdır. Özellikle kötü alışkanlıklar, bağımlılık bütün bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Devlet olarak tabii bunun gayreti içerisindeyiz. Valimiz Allah razı olsun bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz ki bir daha hiçbir kızımız, hiçbir oğlumuz bu tür talihsiz olaylarla can vermesin." diye konuştu.

Erbaş daha sonra geçen hafta metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in Yayla Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Erbaş, programları kapsamında geldiği Kırklareli'de, valiliği ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Erbaş, ardından makamda Vali Osman Bilgin ile bir süre sohbet etti.

Baba Sezer Esin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim canımız yandı, bir başkasının canı yanmasın." dedi.

Tek istediğinin sabır olduğunu bildiren Esin, "Başka bir şey yok. İsyan etmedim, etmem de Allah bizden fazla sevmiş yanına almış onu. Şu an cennette olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de aileye daha iyi bir ortamda ikamet etmeleri amacıyla ev alarak gereken tüm desteğin sağlanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından Erbaş tarafından, hayatını kaybeden Esin için dua okundu.

Daha sonra Erbaş, Sultan Reyhani Camisi'ndeki Kur'an kursunda Zeynep Esin adına düzenlenen onur belgesini baba Esin'e verdi.

