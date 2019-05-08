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Ali Eroğlu: Veteriner hekimsiz bir yaşam düşünülemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin halk sağlığının en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek, veteriner hekimsiz bir yaşamın düşünülemeyeceğini söyledi.  Başkan Ali Eroğlu, 3-4 Mayıs tarihlerinde Malatya’yı ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı.

Ali Eroğlu: Veteriner hekimsiz bir yaşam düşünülemez

ANKARA, (DHA) - TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin halk sağlığının en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek, veteriner hekimsiz bir yaşamın düşünülemeyeceğini söyledi.
Başkan Ali Eroğlu, 3-4 Mayıs tarihlerinde Malatya’yı ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı. Ziyaret programının ilk gününde Battalgazi Belediye Başkanı seçilen Veteriner Hekim Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Başkan Eroğlu, yerel yönetimlerde veteriner hekim istihdamı ve veteriner hekimlik hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulundu.
"VETERİNER HEKİMSİZ BİR YAŞAM DÜŞÜNÜLEMEZ"
Ardından Malatya Veteriner Hekimler Odası’nın düzenlediği toplantıya katılan TVHB Başkanı Ali Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gaziantep ve Elazığ Veteriner Hekimler Odaları başkanları ile Malatya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, veteriner hekimsiz bir yaşamın düşünülemeyeceğini söyleyen Ali Eroğlu, insanların sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşmada veteriner hekim desteğine ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu, konuşmasında veteriner hekimlerin sorunlarına da değinerek, mesleki birliktelik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.
BAŞKAN EROĞLU, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERDİ
Malatya programının ikinci gününde kentteki yerel televizyonun canlı yayın konuğu olan Ali Eroğlu, hayvan hastalıkları, koruyucu hekimlik, aşılama çalışmaları ve veteriner hekimlerin çalışma alanları konularında bilgi verdi. Başkan Eroğlu, toplum ve hayvan sağlığının korunabilmesi için kamuda etkin bir veteriner hekimlik yapılanmasına gidilmesinin şart olduğunu bir kez daha yineledi. Malatya ziyareti sırasında Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar ve Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder’e TVHB adına plaket takdim eden Eroğlu, kentteki programlara katkısı olan tüm yetkililere, meslektaşlarına ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

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Ali Eroğlu: Veteriner hekimsiz bir yaşam düşünülemez

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