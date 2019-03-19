"Ali" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilen "Ali" adlı filmin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yönetmen Ramazan Özer, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, filmin başından bu yana her konuda gerçekçi olmaya özen gösterdiklerinin altını çizerek, "Senaryo oyuncularımıza gittiği andan itibaren hepsinin gözündeki gerçeklik konusunda etkilenmeyi gördüm ve bu anlamda herkes bu işe yüreğini verdi." dedi.

Filmin başrol oyuncularından Gürbey İleri de samimi bir film çektiklerini dile getirerek, "Hem kamera arkası hem de oyuncular olarak, normalde 1,5 ayda çekilecek bir filmi, 13 gün gibi kısa bir sürede çektik. Ekip arası uyumumuz çok iyiydi. Bunun için set ekibine çok teşekkür ediyorum. Her zaman enerjimizi çok yüksek tuttular." diye konuştu.

İleri, filmin konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Film, kansere yakalanmış bir çocuğun yaşadığı çaresizliği anlatıyor. Umut var mı bu filmde ? Şöyle düşünüyorum ki, biz öylesine her şeyi çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki, karşı taraftan bir beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk bence. Yani sevgiyi unuttuk. Filmimiz de seyircilere ailemizin değerini, sevdiklerimizi, sağlığımızın kıymetini bilmemizi tekrardan hatırlatacaktır."