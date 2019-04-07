ALİ İHSAN YAVUZ, 38 İLÇEDE OYLARIN TAMAMININ SAYILMASI İÇİN BAŞVURU YAPACAKLARINI DUYURDU (1) 

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamının sayılması için başvuru yapılacağını duyurdu. Yavuz, "Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımı için müracaatımız oldu. Bugün ise bütün ilçelere ilişkin oyların tamamı sayılsın diye il seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ali İhsan Yavuz'un açıklaması

