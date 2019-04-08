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Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda  açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)

Ümit UZUN - Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.
Ali İhsan Yavuz, "Şimdiye kadar belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değildir. İleri sürdüğümüz rakam ve belgeleri çürüten, ona karşı çıkan bir bakış açısı veya karşı görüş, beyan görmedik. Karşı çıkılmamasına rağmen bilerek ve isteyerek kamuoyunun bir parça kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana." dedi.
Yavuz, "Biz hukukun dışına çıkan hiçbir hamlenin sahibi değiliz. Hiçbir adımı da atmadık, atmayız da. Ne olacaksa hukuki zemin içinde olacak ve o ölçüler içinde olacak. Bize emanet edilen he oya sahip çıkmak görevimizdir. Sadece geçersiz oyların sayımıyla 5 bin 69 bizim aleyhimize kaydedilmiş görünüyor. An itibariyle oyların yüzde 5.9'u sayılmış durumda. Kalan yüzde 94 oy sayılsın diye Yüksek Seçim Kurulu'na gittik dün. Bu oylar sayılsın şaibe ortadan kalksın.
Geçersiz oyların yüzde 88.5'i sayıldı. Şu ana kadar aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır. Organizeli bir suç işlendiği, organizeli bir usulsüzlük yapıldığı çok net olarak görülüyor. " diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)Ali İhsan Yavuz: Aradaki fark 14 binlere inmiş durumdadır (1)

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